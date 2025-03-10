شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر 2 الحلقة 10.. جوهرة تسرق رسالة هامة وتسلمها لشواهي والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسلسل جودر الحلقة 10، استمرار تحالف جوهرة "تارا عماد" مع شواهي "نور" ضد جودر، حيث قامت جوهرة بسرقة رسالة هامة من عمها وقامت بتسليمها لشواهي، وفي نفس الوقت تفاجأت شواهي بحضور شقيقها الكبير شميع، وهو ما أثار في نفسها الشك حول خادمتها والتي قد تكون تعمل لصالح أخيها شفيع.

وبالفعل شك شواهي كان في محله حيث ضغطت على الخادمة فأعترفت لها بأنها كانت تساعد شقيقها الأكبر شفيع وهو ما أخبرته بموعد وصول جوهرة.

يعرض مسلسل جودر 2، بطولة النجم ياسر جلال، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

يعرض مسلسل جودر 2 على قناة dmc الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة 6.15 صباحا و 12 ظهرا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة 4 صباحا، بالتزامن مع عرضه على Watch it.

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

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مسلسل جودر 2 الحلقة 10.. جوهرة تسرق رسالة هامة وتسلمها لشواهي



مسلسل جودر 2 الحلقة 10.. جوهرة تسرق رسالة هامة وتسلمها لشواهي