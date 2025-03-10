شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النص الحلقة 10.. صحفية تطلب من النص إنقاذ مصر من سرقة 80 كيلو ذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 10 من مسلسل النص بطولة أحمد أمين، الحلقة والذى يعرض على شاشة قناة on، من إخراج حسام على، وإنتاج أروما استديوز، أحداثا متغيرة حيث طاردت صحفية النص وأكدت له علمها بكل شىء عما حصل من العملية الذى نفذها فى الأقصر، وطلبت منه أن تتحدث معها بشأن عملية كبيرة أخرى وينقذ مصر من سرقة الذهب، حيث يرغب الإنجليز فى سرقة الذهب، وطلبت منه وفريق المقاومة الخاصة به إنقاذ سرقة 80 كيلو ذهب لتلمع الدنيا فى عيون النص.



يجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

أبطال مسلسل النص

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

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