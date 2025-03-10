شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النص.. تعرف على موضة توت عنخ أمون في الحلقة العاشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صناع مسلسل النُص الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، ويقوم ببطولته النجم أحمد أمين، على قناة ON حصريًا، فى نهاية الحلقة العاشرة التى عرضت منذ قليل عن أن "هذا المسلسل من وحى التاريخ ولكن، انتشرت موضة توت عنخ أمون في المناديل وأربطة العنق وعلب الكبريت وغيرها من السلع التي تحمل رسومات الملك المصرى الضغير.. بعد اكتشاف مقبرته في 4 نوفمبر 1922".



توت عنخ أمون من الحلقة العاشرة من مسلسل النص

يجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

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