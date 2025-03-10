شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 10 من مسلسل إخواتي.. روبي تنجح في إلحاق أطفالها بمدارس دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت النجمة روبي "أحلام" في الحاق اطفالها بمدرسة دولية بعد محاولات عدة قبل ذلك، حيث استعانت بأحد الأشخاص لتدريبها على تخطي المقابلة الأولية مع مسئولي المدرسة، في الحلقة العاشرة من مسلسل إخواتي، بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، والذي ينافسن به ضمن سباق دراما رمضان 2025.

وسرعان ما انتقلت الاحداث الى منزل مدام رقية "شيرين رضا" ومحاولات هشام إعادة جواب توت غنخ آمون بعد سرقته له من المقبرة الفرعونية ومنحه إياها في الحلقة السابقة، لتنتهي احداث الحلقة العاشرة من المسلسل بمشهد جمع كل من ناهد "كندة علوش"، وفرحات "حاتم صلاح" وهما يجلسان في منزلهم، ومشهد وصول وظهور الشخص صاحب الأموال التي تركها في سيارة "أحلام" في الحلقات الاولي من المسلسل ليطالبها بإعادة الأموال.

مواعيد العرض والإعادةوتعرض الحلقة العاشرة من مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل إخواتيتدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتيمسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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