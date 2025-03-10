شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 10.. على السبع يتحدث عن كرهه لوالده وريهام حجاج تنصحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جلست نادين " ريهام حجاج" خلال أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل أثينا، مع مروان " على السبع" في الجامعة و تحدث عن سبب كرهه لأبيه، والذي يرى أن موته هو الحل لكي يجعله يشعر بنفس الوجع الذي شعر به، ونصحته نادين بأن يتوقف التعامل مع أثينا لأنه خطر على حياته.

ونصحته بتجنب مشاهدة فيديوهات اليوتيوبر يوسف " أحمد مجدى" الذي يفضح والده صلاح يزن، ويكشف عن تسييه في قتل العديد من الأشخاص، وهو ما يفسر سبب كره يوسف لأبيه.

يُعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء.

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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