شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر 2 الحلقة 10.. استعراض مبهر ومأدبة طعام للترحاب بالملك شاه زمان والان مع تفاصيل الخبر

شهد مسلسل جودر 2 الحلقة 10، استقبال شهريار "ياسر جلال" شقيقه شاه زمان "احمد فريد" والترحاب به من خلال تقديم استعراض مبهر راقص ومأبدة طعام ،شاركت في اعداداها شهرزاد "ياسمين رئيس"وشقيقتها.

وكانت بدأت الحلقة بظهور خاص للفنان أحمد فريد، حيث يلعب دور شاه زمان شقيق الملك شهريار ياسر جلال، وهي الزيارة المفاجاة للقصر بعد غياب طويل، وخاصة بعدما علم شاه زمان بأن شقيقه شهريار تغير للافضل وسيقوم بانشاء مدرسة للتعيلم تضم قسم لتعليم الفتيات.

يعرض مسلسل جودر 2 ، بطولة النجم ياسر جلال، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

يعرض مسلسل جودر 2 على قناة dmc الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة 6.15 صباحا و 12 ظهرا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة 4 صباحا، بالتزامن مع عرضه على Watch it.

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

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مسلسل جودر 2 الحلقة 10.. استعراض مبهر ومأدبة طعام للترحاب بالملك شاه زمان



مسلسل جودر 2 الحلقة 10



الحلقة 10 من جودر