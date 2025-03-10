شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 10.. بكاء أحمد بسيم وإحساسه باليتم بعد القبض على حكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث دار حوار مؤثّر بين " أحمد بسيم" وعمته " عايدة فهمي" بعد القبض على حكيم باشا " مصطفى شعبان"، وبكى " أحمد بسيم" متأثرا بما حدث، وكشف لعمّته أنه لأول مرة يشعر باليتم كما عبر عن حبه الشديد لحكيم وأنه لا يغضب منه عندما يعنفه لأنه يعلم جيداً مدى حبه له وخوفه على مصلحته.

وكانت قد بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، باصطحاب حكيم باشا لابنه الرضيع لمقبرة الآثار، وقبل دخوله المقبرة قام بعمل شفرة فك الألغام حتى يبطلها، وتحدث حكيم لولده مؤكداً أنه يعرف أن عمره قصير بسبب كثرة عداواته، وقال له إن كل ما في المقبرة سيصبح ملكه بعدما يموت، وكان يتربص له الإرهابيون خارج المقبرة، الذين اندهشوا كيف له أن يدخل ويخرج دون أن تنفجر ألغام.

طلب غراب" أحمد فهيم" من سليم" منذر رياحنة" أن يبلغ ضابط الشرطة، بصفقة الآثار التي سيشتريها حكيم باشا، وبالفعل لم يتردد سليم من الإبلاغ عنه، فقامت الشرطة بنصب كمين له عند عودته من سوهاج.

قامت الشرطة بنصب كمين في طريق العودة لحكيم باشا "مصطفى شعبان"، وذلك خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل حكيم باشا، وبالفعل أوقف الضابط السيارة، وأمر العساكر بتفتيشها، وكان حكيم يسأله عن السبب لكنه لم يجبه، وأخرج العساكر حقيبة كبيرة مليئة بالآثار، وأمر الضابط أن يأخذوا حكيم باشا على سيارة الشرطة دون أن يعطوا فرصة له للحديث.

أبطال مسلسل حكيم باشا



مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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