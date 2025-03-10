شكرا لقرائتكم خبر عن حلف القمر لـ جورج وسوف تزين الحلقة العاشرة من مسلسل إخواتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زينت الحلقة العاشرة من مسلسل إخواتي، بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، والذي ينافسن به ضمن سباق دراما رمضان 2025، أغنية للنجم الكبير جورج وسوف "حلف القمر" والتي تزامنت مع مشهد للنجمة جيهان الشماشرجي "نجلاء" وهي تخيط بدلة رقصها الجديدة بعد عودتها للفرقة.

مواعيد العرض والإعادةوتعرض الحلقة العاشرة من مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية. قصة مسلسل إخواتيتدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال. أبطال مسلسل إخواتيمسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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نجلاء تخيط بدلتها