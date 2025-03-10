شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 10.. ريهام حجاج تتذكر لحظة إصابتها في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جلست نادين " ريهام حجاج" خلال أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل أثينا، مع وفاء زوجة والدها " سلوى محمد على" وتحدثت معها بأنها تجد صعوبة في تذكر الذكريات السعيدة التي جمعتها مع أختها مى.

و قالت نادين "حاسة إني معرفهاش " وردت وفاء عليها " لما حد عزيز علينا بيحصله حاجه وحشة، بنتفرج على صوره أو نحاول نفتكر أي لحظة حلوة جمعتنا بالشخص ده، علشان نعرف المخ بمعزة الشخص ده "، لترد نادين بأن مخها رافضا لتذكر هذه اللحظات و واقف عند لحظة إصابتها في قطاع غزة أثناء تغطية الحرب في فلسطين أنها لم تمت شهيدة.



يُعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء.

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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