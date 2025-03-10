شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 10.. منة عرفة تحاول إفساد خطوبة محمود ياسين والان مع تفاصيل الخبر

تطورت الأحداث في الحلقة العاشرة من مسلسل وتقابل حبيب، حيث تحاول شهد (منة عرفة) إفساد علاقة حازم (محمود ياسين جونيور) وخطيبته إنجى (بسنت أبو باشا)، وتقوم بحيلة ذكية ألا وهى التحدث مع رقية العسكرى (نيكول سابا) وتخبرها بأن انجى خطيبة يوسف على علاقة قوية بليل (ياسمين عبد العزيز) وأن وجودها بعد ذلك سيساهم في عمل تكتل ضدها بصحبة ليل.

وعلى الفور تتحدث رقية مع زوجها يوسف (خالد سليم) عن علاقة انجي وليل ليرد عليها بأنها ليس لها علاقة قريبة منها والتقيا مرتين أو ثلاثة ولكن ليسا قريبين من بعضهما، وتفاجىء رقية، يوسف بطلبها دعوة ليل لحضور حفل تعارف حازم وبسنت بحضور العائلتين وسط دهشة من يوسف وتقترح ان يدعوها حازم وإجلال (أنوشكا).

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 10

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل وتقابل حبيب، حدوث مشاجرة بين فرح (بسنت شوقى) وكاريمان العسكرى (إنجى كيوان) داخل مطعم، حيث تواجدت فرح صحبة شقيقتها ليل داخل المطعم، بالتزامن مع تواجد يوسف ورقية العسكري وكاريمان.

وقابلت فرح، كاريمان داخل حمام المطعم مصادفة، ويحدث بينهما مشادة كلامية على خلفية أن كاريمان هي شقيقه رقية التي خطفت يوسف من شقيقتها ليل، وتطورات المشاجرة إلى الاشتباك بالأيدى لتتدخل ليل وتفض الشجار، وتصطحب شقيقتها وتغادر المكان، ولكن بنات ليل ترى والدهما يوسف يجلس في المطعم لتذهبا إليه للسلام عليه.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.