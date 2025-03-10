شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربي ودره وهيدى كرم وتامر حبيب في عزاء والدة زوجة تامر هجرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال يتوافد عدد من نجمات الفن لعزاء والدة زوجة الفنان تامر هجرس في مقدمتهن الفنانة رزان مغربي والفنانة درة والفنانة هيدى كرم والكاتب والسيناريست تامر حبيب.

كان قد بدء منذ قليل عزاء والدة زوجة الفنان تامر هجرس بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد وكان هجرس في استقبال المعزين.

كانت قد توفيت فاطمة العربي، والدة زوجة الفنان تامر هجرس صباح أول أمس السبت، وتم تشييع جثمانها بعد صلاة ظهر السبت من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

وكتب تامر هجرس، عبر حسابه على "إنستجرام"، "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلي ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله العزيزة علينا فاطمة العربي، حماة تامر هجرس".



رزان مغربي ودره وهيدى كرم وتامر حبيب في عزاء والدة زوجه تامر هجرس



عزاء والدة زوجه تامر هجرس



تامر حبيب في عزاء والدة زوجه تامر هجرس



دره