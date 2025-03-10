شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 10.. كاريمان تتقرب من فارس وتطلب صداقته والان مع تفاصيل الخبر

توالت أحداث مسلسل وتقابل حبيب في الحلقة العاشرة، حيث يصطحب فارس (كريم فهمي)، ليل (ياسمين عبد العزيز) إلى الجيم الذى يتمرن فيه بعدما طلبت منه ترشيح جيم تذهب له، وبعد ذلك تحاول كاريمان (انجى كيوان) التقرب أكثر من فارس وتدعوه للسهر معا هي وأختها رقية (نيكول سابا) ويوسف (خالد سليم).

وتظهر على كاريمان علامات الاعجاب بفارس بعدما غادر جميع الموجودين المكان لترك الفرص لها التحدث مع يوسف الذى يشيد بها ويرحب بأن يكون صديقان، وفى نفس الوقت تجلس ليل مع نفسها وتُقلب في صور يوسف مع رقية العسكرى وابنهما، وتظهر عليها علامات الحزن والحسرة، لترسل رسالة إلى يوسف وتتحدث معه وتطلب منه أن يساعدها في مغادرة الفيلا والذهاب إلى منزل جدها.

وخلال الحلقة العاشرة من مسلسل وتقابل حبيب، أقامت عائلة أبو العزم المتمثلة في عبد العزيز (صلاح عبد الله) وإجلال (أنوشكا) ويوسف وفارس وحازم (محمود ياسين جونيور) اجتماعا في حضور رقية العسكرى ومدير أعمالها خالد (أحمد عبد الله)، من أجل الإعلان عن شراكة رقية العسكرى في الشركة أمام الجميع بعدما كانت تدعم الشركة بشكل غير رسمي.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 10

وتحدث عبد العزيز أبو العزم عن أهمية ما تقوم به رقية العسكرى مع العائلة في الشركة والبيزنس، وبناء عليه لا يصح أن يكون وجودها مستتراً، ويعلن دخلوها الشركة بنسبة 33 % على أن تتم توزيع باقى النسبة على أعضاء مجلس الإدارة ويتم الموافقة على القرار بالإجماع حيث أبدى يوسف موافقته وعدم اكتراثه من الأساس ونفس الأمر بالنسبة لخالد.