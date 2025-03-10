شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 10.. ياسمين عبد العزيز تصفع نيكول سابا على وجهها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالإثنين، 10 مارس 2025 10:19 م
شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل وتقابل حبيب حدثاً منتظراً ومثيراً، ألا وهي المواجهة الأولى بين ليل (ياسمين عبد العزيز) ورقية العسكرى وجها لوجه، وذلك خلال عشاء تعارف عائلة إنجي (بسنت أبو باشا) وعائلة أبو عزم بعد خطوبة ابنهما حازم (محمود ياسين جونيور) لانجي، حيث وافقت ليل على دعوة إجلال (أنوشكا) وحازم على حضور العشاء.
يجلس الجميع على العشاء، في غياب فارس (كريم فهمى) الذى تأخر عن الحضور، وخلال تناول الطعام تتصرف رقية بتصرفات لمضايقة ليل، التي تخرج للوقوف في الشرفة، وتتظاهر رقية أمام يوسف بأنها متعاطفة مع ليل وتريد التحدث معها وأخبارها أنها ليست عدوتها وتذهب لها رغم رفض يوسف، وبمجرد فتح رقية الحدث مع ليل تصفعها الأخيرة على وجهها صفعة قوية.مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 10
وتظهر على كاريمان علامات الاعجاب بفارس بعدما غادر جميع الموجودين المكان لترك الفرص لها التحدث مع يوسف الذى يشيد بها ويرحب بأن يكون صديقان، وفى نفس الوقت تجلس ليل مع نفسها وتُقلب في صور يوسف مع رقية العسكرى وابنهما، وتظهر عليها علامات الحزن والحسرة، لترسل رسالة إلى يوسف وتتحدث معه وتطلب منه أن يساعدها في مغادرة الفيلا والذهاب إلى منزل جدها.
مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 10مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.
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