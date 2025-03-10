شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 10.. ياسمين عبد العزيز تصفع نيكول سابا على وجهها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل وتقابل حبيب حدثاً منتظراً ومثيراً، ألا وهي المواجهة الأولى بين ليل (ياسمين عبد العزيز) ورقية العسكرى وجها لوجه، وذلك خلال عشاء تعارف عائلة إنجي (بسنت أبو باشا) وعائلة أبو عزم بعد خطوبة ابنهما حازم (محمود ياسين جونيور) لانجي، حيث وافقت ليل على دعوة إجلال (أنوشكا) وحازم على حضور العشاء.

يجلس الجميع على العشاء، في غياب فارس (كريم فهمى) الذى تأخر عن الحضور، وخلال تناول الطعام تتصرف رقية بتصرفات لمضايقة ليل، التي تخرج للوقوف في الشرفة، وتتظاهر رقية أمام يوسف بأنها متعاطفة مع ليل وتريد التحدث معها وأخبارها أنها ليست عدوتها وتذهب لها رغم رفض يوسف، وبمجرد فتح رقية الحدث مع ليل تصفعها الأخيرة على وجهها صفعة قوية.

توالت أحداث مسلسل وتقابل حبيب في الحلقة العاشرة، حيث يصطحب فارس، ليل إلى الجيم الذى يتمرن فيه بعدما طلبت منه ترشيح جيم تذهب له، وبعد ذلك تحاول كاريمان (انجى كيوان) التقرب أكثر من فارس وتدعوه للسهر معا هي وأختها رقية ويوسف .

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 10

وتظهر على كاريمان علامات الاعجاب بفارس بعدما غادر جميع الموجودين المكان لترك الفرص لها التحدث مع يوسف الذى يشيد بها ويرحب بأن يكون صديقان، وفى نفس الوقت تجلس ليل مع نفسها وتُقلب في صور يوسف مع رقية العسكرى وابنهما، وتظهر عليها علامات الحزن والحسرة، لترسل رسالة إلى يوسف وتتحدث معه وتطلب منه أن يساعدها في مغادرة الفيلا والذهاب إلى منزل جدها.