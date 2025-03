شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ولاد الشمس الحلقة 11.. مفتاح يخبر تهانى بتأكدهم من قتل ماجد لـ قطايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 11 بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، مقابلة بين "مفتاح" طه دسوقي و"تهانى" مريم الجندي، وأخبرها بأنهما تأكدا من قتل "ماجد" محمود حميدة لـ "قطايف" معتز هشام.

طلبت "تهانى" من "مفتاح" أن يحبسانه قانونياً وليس بغرفة التأديب، ولكنه رفض، كما استفسر منها على ما يفعله تجاه "ولعة" بعدما علم بعض الأحاديث بوجود علاقة بينه وبين "سعاد" جلا هشام، لتخبره أن يقوم بعمل اتصال من هاتفه بها.

وشهدت الحلقة حديث "عبيد" مينا أبو الدهب مع "أمينة" دنيا ماهر، وأنه لا يستطيع تناول الطعام وبنفس الوقت "ماجد" محمود حميدة ممنوع عنه الطعام.

ذهب "مفتاح" طه دسوقي لمقابلة "سحر" فرح يوسف، لكى يعرف سبب انفعالها عندما حضرت في السابق وسخرت من الصحوبية بينهما، وعند استفساره أخبرته أن "سعاد" فتاة سيئة وعند سؤالها وما علاقته بـ "ولعة" قالت له "أفهم انت بقى".

ذهب ولعة الى "ياسين" ضياء عبد الخالق، وأخبره أنه قام بحبس "ماجد" بغرفة التأديب، وسأله عن والدته، وأخبره بأن "ماجد" هو من يعرف مكانها، كما اخبره أن والدته لم تكن تريده وتركته وهربت، وذهب "ولعة" للدار وحاول تحطين باب غرفة التأديب، وقامت "أمينة" بالاتصال بـ "مفتاح" وأخبرته بما يحدث، ليقوم "مفتاح" بمنعه وتهدئته.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل ولاد الشمس على قناة ON الساعة 8.30 مساء وتعاد الحلقة الساعة 5.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً، وعلى قناة ON دراما الساعة 1.30 صباحاً وتعاد الساعة 10.30 صباحاً، كما تعرض الحلقة على قناة CBC الساعة 9.45 مساء وتعاد الساعة 2.45 صباحاً والساعة 12.15 مساء، بالاضافة إلى عرضها بالتزامن على watch it.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

