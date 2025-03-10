شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ولاد الشمس الحلقة 11.. مفتاح يغادر دار الأيتام بعد خلافه مع ولعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة 11 بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، حديث بين "ولعة" أحمد مالك و "مفتاح" طه دسوقي حيث حاول الأخير تهدأته بعد انفعاله بسبب عدم معرفة مكان والدته، وطلب منه هاتفه لكى يجرى مكالمة، حيث قام "مفتاح" بارسالة كلمة وحشتينى لـ "سعاد" جلا هشام، ليحاول معرفة عن حقيقة وجود علاقة بينهما أم لا.

وقام "ولعة" أحمد مالك بتقطيع الصورة المنسوبة لوالدته، وتأكد "مفتاح" طه دسوقي من وجود علاقة بين "ولعة" و"سعاد" جلا هشام، ليخبره بإما أن يترك الدار وإمام أن يقوم بإداراته وحده ويغادر، وبعد مرور يوم، قرر "مفتاح" مغادرة الدار وأخذ ملف معه كان موجودا بالخزينة.

وشهدت الحلقة مقابلة بين "مفتاح" طه دسوقي و"تهانى" مريم الجندي، وأخبرها بأنهما تأكدا من قتل "ماجد" محمود حميدة لـ "قطايف" معتز هشام.

طلبت "تهانى" من ""مفتاح" أن يحبسانه قانونياً وليس بغرفة التأديب، ولكنه رفض، كما استفسر منها على ما يفعله تجاه "ولعة" بعدما علم بعض الأحاديث بوجود علاقة بينه وبين "سعاد" جلا هشام، لتخبره أن يقوم بعمل اتصال من هاتفه بها.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل ولاد الشمس على قناة ON الساعة 8.30 مساء وتعاد الحلقة الساعة 5.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً، وعلى قناة ON دراما الساعة 1.30 صباحاً وتعاد الساعة 10.30 صباحاً، كما تعرض الحلقة على قناة CBC الساعة 9.45 مساء وتعاد الساعة 2.45 صباحاً والساعة 12.15 مساء، بالاضافة إلى عرضها بالتزامن على watch it.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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