شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إخواتي الحلقة العاشرة.. روبي توزع 3 ملايين جنيه على شقيقاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزعت النجمة روبي "أحلام"، كل من مليون جنية لشقيقاتها "ناهد ونجلاء وسها"، من الأموال التي تحصلت عليهم من الزبون الذي ركب معها في سيارتها، وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل إخواتي، بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، والذي ينافسن به ضمن سباق دراما رمضان 2025، مشهد حمع بين كل من أحلام وشقيقاتها وقامت بتوزع مليون جنية على كل واحدة منهم.

وسرعان ما انتقلت الاحداث الى احدى المدارس الأجنبية التي تسعي إتمام عملية أبنائها اليهم، حيث كانت تستعد لاحدي المقابلات في المدرسة، لتنتقل الاحداث بعد ذلك الى محاولات تغير البطاقة لـ "فرحات – حاتم صلاح" من اجل إتمام عملية تبني الطفل، بالإضافة إلى اجراء عملية تجميل جديدة لـ "نيللي كريم – سها" التي تسعي لها من الحلقات الأولي للمسلسل.

مواعيد العرض والإعادةوتعرض الحلقة العاشرة من مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية. قصة مسلسل إخواتيتدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتيمسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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اخواتي الحلقة العاشرة



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