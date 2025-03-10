شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 10 من مسلسل إخواتي.. صراع جديد لـ نجلاء في المسرح وأزمة جديدة لهشام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت احداث الحلقة العاشرة من مسلسل إخواتي، بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، والذي ينافسن به ضمن سباق دراما رمضان 2025، على قناة DMC وDMC دراما، بمشهد سرقة فرحات "حاتم صلاح" للطفل ليمنحه الى زوجته ناهد "كندة علوش" بعد محاولات فشلهم في الأنجاب، لتنتقل الاحداث بعد ذلك الى مشهد نجلاء "جيهان الشماشرجي" في المسرح الجديد لتنتهي الاحداث بشكل غير متوقع مع زميلتها في المسرح الجديد.

وسرعان ما انتقلت الاحداث منزل مدام رقية "شيرين رضا" التي اختطفت هشام "على صبحي" بعد ان سرقة لها جواب توت غنخ آمون، ومحاولاتها لقتله بناء على القصة الحقيقية التي كانت تؤكد ضرورة موت الرسول الخاص بالجواب،

مواعيد العرض والإعادةوتعرض الحلقة العاشرة من مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل إخواتيتدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال. أبطال مسلسل إخواتيمسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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مدام رقية



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