شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 10.. مصطفى شعبان يصفع دينا فؤاد على وجهها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "حكيم باشا" تطورات درامية مشوقة، حيث تصاعدت الأحداث بشكل كبير في قصر حكيم باشا، حيث انفعل "حكيم باشا" مصطفى شعبان على "غزل" التي تقدم شخصيتها النجمة دينا فؤاد، بعد أن اكتشف أن ابن عمه "سليم" الذي يجسده منذر رياحنة قد ضربها بناء على مكيدة دبرتها "برنسة"، التي تؤدي شخصيتها سهر الصايغ.

ووقعت مواجهة حادة بين "حكيم" الذي يجسده مصطفى شعبان وأبناء عمومته "سليم" الذي يلعب دوره منذر رياحنة و"بحر" الذي يجسده محمد نجاتي، وذلك بعد الاعتداء الذي تعرضت له زوجته "غزل"، واندلعت الأزمة حينما اكتشف "حكيم" ما حدث لزوجته، مما دفعه للتهديد بفض الشراكة مع أبناء عمومته، فى مشهد مليء بالتوتر والانفعال، ما زاد من حدة المواجهة وجعل الأجواء مشحونة بالصراع، كما واجهت غزل برنسة بما فعلته لكن برنسة لديها إصرار على استكمال الصراع معها.

وفي مشهد آخر مليء بالعواطف، ظهرت دينا فؤاد في لحظة مؤثرة مع مصطفى شعبان، حيث كانت تبكي بحرقة وتدافع عن نفسها قائلة بأنها بريئة من التهمة الموجهة إليها، وتطلب منه أن يقتلها لأنها كرهت حياتها بعد كل ما جرى.

واستطاعت النجمة دينا فؤاد تقمص شخصية "غزل" بحرفية، حيث قدمت أداءً استثنائيًا يعكس حرفيتها العالية في تجسيد الشخصية بكل تفاصيلها، كما استطاعت أن تجسد المشاعر المتباينة التي تمر بها "غزل"، من الخوف والقلق إلى التوتر والحزن، مما جعلها تنجح في نقل روح "غزل" بشكل مؤثر يجذب الجمهور ويجعله في حالة من الترقب المستمر لتطورات الأحداث.

أبطال مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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النجمة دينا فؤاد تقمص شخصية غزل (1)



النجمة دينا فؤاد تقمص شخصية غزل (2)



النجمة دينا فؤاد تقمص شخصية غزل (3)



النجمة دينا فؤاد تقمص شخصية غزل (4)