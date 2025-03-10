أولاد دينا الشربيني يخطفون مكة محمد صلاح.. أحداث الحلقة 11 من كامل العدد++‏

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 10:24 مساءً - شهدت الحلقة 11 من مسلسل "كامل العدد++" تطورات درامية لعل أبرزها ظهور ابنه لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح ‏وكذلك ظهور نجم كرة القدم المصري أحمد حسام ميدو.‏

اختطاف مكة محمد صلاح

تعرَّضت مكة محمد صلاح للاختطاف على يد أولاد ليلي (دينا الشربيني) عقب رفضها المشاركة في فيديو دعائي للترويج ‏للمزرعة الخاصة بهم، وهو ما دفع ليلي إلى مطالبتها بعدم قيامها بإخبار والدها النجم محمد صلاح بالواقعة.

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أحمد حسام ميدو وجلسة نصح لـ"شريف"‏

من جانب آخر، قررت ليلي تسليم ابنها شريف (حمزة دياب) جواز سفره ليعود إلى تركيا، بعد جلسة نصح مع نجم كرة القدم ‏المصري أحمد حسام ميدو ركزت على حماية مستقبله الرياضي. ‏

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فيما اختار تيمور (أحمد كمال) البقاء لإدارة شؤون المزرعة بدلًا من السفر مع زوجته فاتن (ألفت إمام) إلى شرم الشيخ، مُبررًا ‏قراره بانشغالاته العملية.

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مسلسل "كامل العدد++"

في الجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد++" تشهد حياة (أحمد) و(ليلى) وعائلتهما الهدوء والاستقرار مجددًا، لكن سرعان ما تنقلب رأسًا على عقب بعد دخول طليق (ليلى) وشقيقة (أحمد) إليها، ومع ظهور مجموعة من التحديات الحياتية التي يجب عليهم مواجهتها وحلها، والعمل من إخراج

خالد الخلفاوي، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، ويشارك يوسف عمر في بطولته مع عدد كبير من النجوم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كمال، ألفت إمام، ميمي جمال، لينا صوفيا، عمرو صالح، حمزة دياب، جاسيكا حسام الدين، مالك عماد والطفلة سيليا محمد سعد.



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