آيتن عامر تقع في غرام سعد والغيرة تكشفها في مسلسل وش سعد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 10:24 مساءً - يواصل مسلسل "وش سعد" تحقيق نجاح واسع عقب عرض أولى حلقاته خلال شهر رمضان، حيث أشاد المتابعون بالكيمياء بين أبطاله، والتطورات الدرامية التي تُضيف المزيد من الإثارة للأحداث.

حب وغيرة

تأخذ أحداث مسلسل "وش سعد" منحى أكثر رومانسية وتشويقاً، حيث بدأت مشاعر "شادية" (آيتن عامر) تجاه "سعد" (أحمد صالح) تظهر بوضوح، خاصةً بعدما استمعت إلى مكالمته مع شابة لم تكن تعلم أنها شقيقته، مما أثار غيرتها وبدت عليها علامات التوتر والغيره.

من جانبه لم يتردد "سعد" في إظهار إعجابه بشادية وبشخصيتها القوية، ليترك الجمهور في حالة ترقب لتطور العلاقة بينهما، وسط الأجواء الكوميدية والاجتماعية التي تميز العمل.

آيتن عامر في مسلسل وش سعد - الصورة من المركز الإعلامي للمسلسل



يمكنكم قراءة.. القائمة الكاملة لأبطال مسلسل وش سعد لـ آيتن عامر.. رمضان 2025

مسلسل "وش سعد"

وتدور أحداث المسلسل حول رجل إماراتي يسافر إلى القاهرة في رحلة عمل، ولكنه يتعرض لحادث غير متوقع في أثناء تجوله ليلاً مع سائقة سيارة أجرة، التي تأخذه إلى منزلها بدلاً من المستشفى خوفاً من المسؤولية، من هنا تبدأ أحداث كوميدية اجتماعية تكشف ملامح الحارة المصرية والمجتمع الشعبي الأصيل.

ويُشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، بينهم مصطفى أبو سريع، صلاح عبد الله، عبير صبري، إبرام سمير، علاء مرسي، دنيا المصري، عايدة رياض، أحمد صيام، محمد الصاوي، جيهان قمري، كريم الحسيني، مروة الأزلي، تامر فرج، جيهان خيري، محمد العمروسي، غنوة محمود، محمد عبد العزيز الملا، وحصة الفلاسي.

المسلسل من تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي، ويُعد تجربة جديدة في الدمج بين الدراما المصرية والإماراتية، حيث يعكس التعاون الفني المتزايد بين البلدين.

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