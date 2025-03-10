زينة تعلن العتاولة 2 الأكثر مشاهدة في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 10:24 مساءً - حفاوة كبيرة تلقاها مسلسل " العتاولة 2"، من قبل رواد السوشيال ميديا، وعلى مدار الحلقات العشر السابقة تصدر ترند جميع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة "فيسبوك، جوجل، إكس"، ولم يقتصر النجاح فقط على جمهور السوشيال ميديا، ولكنه حقق نجاح كبير في الشارع المصري.

احتل المسلسل المركز الأول في المشاهدة على القنوات الفضائية على نظيره من جميع مسلسلات رمضان 2025، وذلك طبقا لإحصائيات شركة "Ejabat" وهي لأحد المراكز المتخصصة في أبحاث السوق واستطلاعات الرأي.

"العتاولة2" يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة

وتصدر مسلسل "العتاولة 2"، المركز الأول في المشاهدة عبر القنوات الفضائية، وكان في قائمة الأعلى مشاهدة على كل منافسيه من المسلسلات المعروضة خلال سباق موسم رمضان الحالي، وذلك بعد عرض العشر حلقات الأولى من المسلسل، ومرور 9 أيام من عرضه في الموسم الرمضاني على شاشة قناة MBC مصر، وكان المركز الثاني من نصيب مسلسل" المداح"، والثالث من نصيب" سيد الناس".

مسلسل العتاولة2 يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة- الصورة عبر خاصية الستوري لحساب الفنانة زينة بإنستغرم

زينة تحتفل بصدارة "العتاولة 2"

واحتفلت النجمة زينة بتصدر مسلسل "العتاولة 2" قائمة الأكثر مشاهدة في دراما رمضان 2025، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام".

ونشرت زينة عبر خاصة"الاستوري" بحسابها بـ" إنستغرام"، صورة من احصائيات شركة إجابات لابحاث السوق، وعلق عليها بطريقة كوميدية:" كل قرد يلزم شجرته".

مسلسل العتاولة2 يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة- الصورة عبر خاصية الستوري لحساب الفنانة زينة بإنستغرم



وحمل الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، العديد من المفاجآت على مدار الحلقات الماضية، منها عودة عيسي الوزان الشخصية التي يقدمها باسم سمرة، وكذلك مرض ابنة نصار "أحمد السقا"، وعودة مع شقيقة خضر"طارق لطفي" للتعاون مع الوزان من جديد بسبب مرضة ابنته، وغيرها العديد من التفاصيل المثيرة التي سوف تكشف عنها الحلقات المقبلة.



يمكنك قراءة.. المسلسلات الأكثر مشاهدة في رمضان 2025.. مفاجأة تصويت الجمهور

مسلسل "العتاولة2"

يروي مسلسل "العتاولة2" قصة مشوّقة في إطار شعبي، حول الشقيقين "خضر" ويقوم بدوره طارق لطفي، و "نصار" ويلعب دوره أحمد السقا، اللذين ورثا السرقة والأعمال الشريرة من والدهما، ثم يدخلان في صراعات يكون لها أثرها في تدمير العائلة، خاصة صراعهم مع "الوزان"، الذي يلعب دوره باسم سمرة، ويسعى لتورطيهما في المزيد من الجرائم، مُستفيداً من الخلافات والغيرة بين الشقيقين.

https://www.instagram.com/p/DFsnT90tXfy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFsnT90tXfy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFsnT90tXfy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



مُسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مُصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين... ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل العتاولة حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان 2024، ونسب مشاهدة مرتفعة، إذ ارتبط بقصته الجمهور، وحرص على متابعته على مدار 30 حلقة، قبل أن يتم الإعلان عن وجود الجزء الثاني، بمشاركة معظم الأبطال إلى جانب انضمام نجوم جدد.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».