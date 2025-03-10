كيت ميدلتون تحتفل بيوم الكومنولث بعد عامين غياب بسبب مرضها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 10:24 مساءً - حضرت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، صباح اليوم، حدثاً مهماً في التقويم السنوي للعائلة المالكة البريطانية، لأول مرة منذ عامين، وذلك بعد تقليص جدول أعمالها في عام 2024، بسبب خضوعها للعلاج الكيميائي من السرطان.

كيت ميدلتون تنضم لاحتفالات يوم الكومنولث

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انضمت كيت ميدلتون، 43 عاماً، إلى دير وستمنستر في لندن لحضور خدمة الاحتفال بيوم الكومنولث، وانضمت إلى الأمير ويليام، والملك تشارلز، والملكة كاميلا، والأميرة آن، والأمير ريتشارد دوق جلوستر، وبيرجيت دوقة جلوستر، احتفالاً باليوم الذي يحتفل به الناس في جميع أنحاء الكومنولث في إفريقيا وآسيا ومنطقة البحر الكاريبي والأمريكتين والمحيط الهادئ وأوروبا.

وارتدت أميرة ويلز فستاناً أحمر من تصميم كاثرين ووكر، مع فيونكة وقبعة متطابقة من تصميم جينا فوستر، وتزينت بقلادة لؤلؤ للملكة إليزابيث وأقراط اللؤلؤ المتدلية من تصميم كولينجوود للأميرة ديانا.

وكانت قد غابت الأميرة كيت عن خدمة الكنيسة العام الماضي في 11 مارس 2024، وذلك بسبب مرضها بالسرطان، وخضوعها للعلاج الكيميائي، حيث ظهرت في 22 مارس في رسالة فيديو، وأعلنت للجمهور خبر مرضها، ثم ابتعدت كيت عن الأضواء معظم العام لإعطاء الأولوية لصحتها.

وفي سبتمبر، أعلنت كيت أنها أكملت العلاج الكيميائي، وبدأت في يناير العودة تدريجياً إلى العمل الملكي بكامل قوتها، حيث قامت بالعديد من الارتباطات والنزهات الفردية مع الأمير ويليام منذ بداية العام.

وقالت أميرة ويلز في يناير عن استقرار مرضها: "أنا الآن في حالة هدوء ومازلت أركز على التعافي. وكما يعرف أي شخص عانى من تشخيص السرطان، فإن الأمر يستغرق وقتاً للتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد. ومع ذلك، أتطلع إلى عام قادم. شكراً على دعمكم المستمر".

عودة الملك تشارلز لاحتفالات الكومنولث

كما عاد الملك تشارلز هو الآخر إلى خدمة يوم الكومنولث لأول مرة منذ عام 2023. ولم يتمكن الملك من الحضور في مارس الماضي حيث صادف الاحتفال بعد أسابيع قليلة من إعلان قصر باكنغهام عن تشخيص إصابته بالسرطان وبدء العلاج.

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في 5 فبراير 2024، أعلن القصر أن التشخيص تم تحديده بعد علاج الملك من تضخم البروستاتا الحميد. وقال البيان إنه "نصحه الأطباء بتأجيل الواجبات العامة"، مما يعني أنه لا يمكنه حضور احتفال الكومنولث الذي يضم عادةً حوالي 2000 ضيف.

واتبع الملك أوامر الأطباء وأرسل الدعم لخدمة الكومنولث من خلال إصدار رسالة فيديو تعهد فيها بالخدمة "بأفضل ما في وسعه".

احتفال يوم الكومنولث

تُعد خدمة يوم الكومنولث الاحتفالية أول حدث رئيسي للعائلة المالكة في العام، وتُقام في المكان الذي تزوج فيه الأمير ويليام والأميرة كيت في عام 2011.

الكومنولث عبارة عن شبكة تطوعية تضم 56 دولة، معظمها كانت تحت الحكم البريطاني سابقاً، ويرأسها الملك تشارلز. وهي موجودة لإثراء حياة مواطنيها البالغ عددهم 2.7 مليار نسمة.



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