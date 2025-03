الملك تشارلز يكشف عن قائمة الأغاني المفضلة له

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 10:24 مساءً - الملك تشارلز، البالغ من العمر 76 عاماً، اختار مزيجاً غنائياً انتقائياً من الأغاني الموسيقية المفضلة له، حتى يضمها إلى قائمة The King’s Music Room، وهو عرض تم تنظيمه من قبل تطبيق موسيقي عالمي، ومن المقرر عرض قائمة الأغاني المفضلة لملك بريطانيا لأول مرة مساء اليوم.

قائمة أغاني الملك تشارلز

واختار الملك تشارلز، الذي يتمتع بأذن موسيقية وذوق رفيع في الأغاني؛ أغنية "Crazy in Love" التي قدمتها بيونسيه عام 2003، كواحدة من الأغاني في قائمة التشغيل الجديدة الخاصة به، والتي أطلقها للاحتفال بيوم الكومنولث.

وأشاد الملك تشارلز ببيونسيه، وقال إنها ضمن المغنين المفضلين له، وأن غناءها لا يُضاهيه شيء، وقال: "بيونسيه واحدة من أكثر المغنين إخلاصاً للمؤسسة الملكية"، وأضاف: "بالمناسبة، أود أن أُهنئها على فوزها بأول جائزة غرامي لألبوم العام".

كما كشف أيضاً عن عشقه لأغاني كايلي مينوغ، وعن مدى صعوبة "الجلوس ساكناً" عند الاستماع إلى أغانيها، ووصفها بأنها "مغنية استثنائية".

وأضاف أيضاً ملك بريطانيا للقائمة، أغنية "Upside Down" لديانا روس، والتي وصفها تشارلز بأنها "مفضلة لديه بشكل خاص"، وأكمل حديثه قائلاً: "عندما كنت أصغر سناً، كان من المستحيل تماماً ألا أقف وأرقص عندما يتم تشغيل هذه الأغنية، لذا أتساءل عما إذا كان لا يزال بإمكاني القيام بذلك؟!".

وأغنية "Could You Be Loved"، للنجم الراحل بوب مارلي، وأشاد الملك بـ"طاقته الرائعة" في الأغنية، ووصفه بأن صوته يستطيع أن يوصل رسائل مجتمعية مهمة لمختلف العالم.

كما تضم القائمة أغاني لميلي سمولز من جاميكا، وديفيدو من نيجيريا، وميريام ماكيبا من جنوب أفريقيا، ومايكل بوبلي من كندا، ودام كيري تي كاناوا من نيوزيلندا.

يذكر أن قائمة أغاني الملك تشارلز، تحتوي على تاريخ سنوات طويلة، وتضم أغاني لـ5 قارات، وأنواع مختلفة من الموسيقى؛ من أفروبيتس والريغي إلى البوب ​​والديسكو والكاليبو.

الأسبوع الماضي، ذهب الملك تشارلز بصحبة زوجته الملكة كاميلا في نزهة ملكية لزيارة المجتمعات الإسلامية في لندن، وذلك لتهنئتهم بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وفي لافتة لطيفة قررا أن يُشاركا كلاهما في مظاهر الاحتفال.

بدأت جولة الملك تشارلز والملكة كاميلا في دارجيلنج إكسبريس، وهو مطعم هندي أسسته الشيف الشهيرة أسماء خان، وجلس الزوجان الملكيان مع خان للمساعدة في تعبئة التمور لإرسالها إلى المستشفيات المحلية، وذلك لمعرفتهما الجيدة بتقليد أكل التمر على الإفطار.

وبرع الملك تشارلز في هذه المهمة، ومزح عندما أشادت خان بقدراته في تعبئة التمور، وقالت له خان: "أنت تقوم بتعبئة التمور بشكل أسرع من قدراتي"، وعلقت خان على هذه المبادرة قائلة: "لم أكن أدرك أن الملك سيكون بهذه السرعة".



ثم التقى الملك والملكة بطاقم العمل المكون بالكامل من النساء، ونشر الحساب الرسمي للعائلة المالكة البريطانية فيديو قصيراً للملك والملكة أثناء تعبئتهما التمور، وجاء التعليق كالتالي: "التعبئة في دارجيلنج إكسبرس. تقليدياً، يتم تناول التمر كأول طعام للإفطار عند غروب الشمس خلال شهر رمضان، وساعد الملك والملكة في تعبئة التمور التي سيتم إرسالها إلى المستشفيات المحلية لتناول الإفطار خلال الشهر الفضيل".

ثم انضم الزوجان الملكيان إلى خان ورئيس الطهاة، آشا برادان، في المطبخ، حيث قاموا بتوزيع صناديق البرياني للتبرع بها إلى منظمة Doorstep، وهي منظمة تساعد العائلات في عملية العثور على سكن دائم، ثم انتقل الزوجان خلال جولتهما، لزيارة أبناء الجالية السورية في لندن في مطبخ عماد السوري.



