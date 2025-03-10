ريم مصطفى تكشف عن مواصفات فتى أحلامها في رامز إيلون مصر

تعرفوا إلى أسماء ابني ريم مصطفى

تفاصيل برنامج "رامز إيلون مصر"

ريم مصطفى حاضرة في دراما رمضان بمسلسل "سيد الناس"

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 10:24 مساءً - حلَّت الفنانةضيفةً على برنامج المقالب الشهير، "" والذي يقدمه الفنانعلى شاشة "mbc مصر"، وكعادته دائماً ما يسخر من ضيوفه، وذلك قبل إعداد المقلب المدبر لهم، وهذا ما فعله رامز مع "ريم"، حيث سخر منها وقت استقبالها بالخارج تمهيداً لمشاركتها وخداعها من أجل تنفيذ المقلب.وأثناء تنفيذ المقلب، وجه رامز جلال لها سؤلاً حول مواصفات فتى أحلامها بعد أن أخبرته بأنها تريد الزواج، لترد عليه قائلة بأنها تريده أن يكون شخصاً ذا ملامح جميلة "وسيم" وطويل القامة، إضافة إلى كونه شخصاً ثرياً، مضيفة: "ياريت يكون غني علشان أسيب الشغلانة ده".ونوهتبأنها تزوجت مرة واحدة فقط، ونتج عن هذه الزيجة طفلين هما "عمر وعلي"، ليرد رامز عليها ساخراً "عمر وعلي ماما عايزة تتجوز".ويبدأ البرنامج بفقرة أعضاء لجنة تحكيم على أحد المسارح، والتي تتكون من المطربةوأحد لاعبي كرة القدم ورامز جلال الذي يتخفى في شخص آخر.حيث يطل الفنان رامز جلال، على جمهوره في رمضان هذا العام، بنسخة تلفزيونية جديدة من سلسلة المقالب الشهيرة الخاصة به، حيث يقدم في موسم برامج رمضان 2025، برنامج "رامز إيلون مصر".يمكنكم قراءة.. ريم مصطفى بالفيديو: وأنا عمري عشرين كان شكلي غريبوخلال أحداث مسلسل "" يحدث صراع وعداوة كبيرة بين ريم مصطفى التي تجسد شخصية آمنة زوجة عمرو سعد الذي يلعب دور الجارحي أبو العباس، مع إلهام شاهين التي تؤدي شخصية دور اعتماد الهواري الزوجة الثانية للفنان خالد الصاوي والد عمرو سعد، حيث تعيشان مع بعضهما في منزل العائلة وتنشأ عداوة كبيرة بينهما تستمر طوال الحلقات.مسلسل "" من بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالدالصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوان، ساندي علي، علياء صبحي، مدحت تيخة. والمسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي. والإخراج لـ محمد سامي أيضاً، ومن إنتاج صادق الصباح.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».