محمد سامي عن مدربة التمثيل هدى زاهر: عاملة شغل عظيم في سيد الناس

رسالة شكر محمد سامي لمدربة التمثيل هدى زاهر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 10:24 مساءً - أشاد المخرج، بمدربة تمثيل مسلسل "سيد الناس"، وهيزوجة الفنان، وذلك بسبب المجهود الكبير الذي بذلته لإظهار المشاركين بالعمل، ولا سيما النجوم الشباب بصورة رائعة.ووثق المخرج محمد سامي، شهادته في حق هدى زاهر، من خلال منشور كتبه عبر صفحته على "فيسبوك" قائلًا: "هدى زاهر مدربة التمثيل معايا في مسلسل سيد الناس عاملة شغل عظيم، شكراً يا هدى بجد، أداء مصطفى عماد والشباب حلو أوي، شكراً على سهرك الليالي عشان شخصية معقدة زي مريض التوحد يطلع بالإتقان ده، هدى إنتي أعظم مدربة تمثيل شفتها".

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مسلسل "سيد الناس"

تدور أحداث مسلسل "سيد الناس" حول جارحي الذي تنقلب حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يجد نفسه أمام مفتاح غامض وثروة ضخمة وماضٍ مظلم، محاطاً بخصوم وأعداء لا يرحمون، ويتوجب عليه أن يخوض العديد من الصراعات المحفوفة بالمخاطر لحماية عائلته وإرثه.ويضم العمل كوكبة من النجوم على رأسهم عمرو سعد، إلهام شاهين، إنجي كيوان، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، وجوري بكر، والعمل من إخراج محمد سامي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».