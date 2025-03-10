فرحات يفاجئ كندة علوش في مسلسل إخواتي... فما القصة؟

رحلة بحث

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 مارس 2025 10:24 مساءً - بعد أن فقدت ناهد () الأمل في تحقيق حلمها بالتبني، وتآمرت كل الظروف عليها، يفاجئها فرحات بطفل للتبني، لكن فرحتها ستكون منقوصة عندما تعلم أنه مسروق، وذلك ضمن أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل إخواتي الذي يُعرض على قنوات DMC ودبي بالتوازي مع إحدى المنصات.تبدأ "ناهد" مع زوجها فرحات (حاتم صلاح) رحلة بحث في عدة دور أيتام، وفي كل مرة كانت ظروفهما وطبيعة حياتهما تقف حائلاً في طريقهما لتحقيق ذلك، حيث بدأ حلم التبني عند ناهد بعدما أخبرتها الطبيبة أنها قد فقدت فرصتها في الإنجاب، حيث تمر بمرحلة انقطاع الطمث المبكر.وعندما توشك ناهد على فقدان الأمل في التبني، يتأثر فرحات ويقول لها إنه "هيتصرف"، ليأتي هذا القرار بالتبني كفرصة صُلح من فرحات لناهد، حيث كان على وشك أن يفقدها بعدما اكتشفت زواجه عليها، لكنها تشترط عليه الموافقة على التبني إذا كان يريد أن تعفو عنه، وهو ما يلبيه فرحات على الفور.ومع اقتراب أحداث الحلقة التاسعة من نهايتها نرى فرحات، وهو يحمل طفلاً ويخبر ناهد أن هذا ابنها، بعدما قام بسرقته كوسيلة لتحقيق حلمها، ولكن على طريقته الخاصة.

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مسلسل "إخواتي"

تدور القصة حول أربع شقيقات: "أحلام"، "ناهد"، "سهى"، و"نجلاء"، إذ تبدأ الأحداث مع "نجلاء" التي تؤدي دورها (جيهان الشماشرجي) التي تعيش حياة تعيسة مع زوجها "ربيع" الذي يعاملها بقسوة، تزداد الإثارة عندما تحلم نجلاء بمقتل زوجها، وتقوم بمداخلة هاتفية في برنامج لتفسير الأحلام، لتُصدم لاحقاً بتحقق حلمها بمقتله فعلياً خوفاً من اتهامها بالجريمة، تلجأ إلى شقيقاتها، لتبدأ رحلة معقدة من البحث عن الحقيقة وسط شكوك وشبهات متبادلة.مسلسل "إخواتي" من إخراج محمد شاكر خضير وتأليف مهاب طارق، وتشارك كندة علوش في بطولته مع نيللي كريم، روبي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، علي صبحي، وضيوف الشرف: أحمد حاتم ومحمد ممدوح.



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