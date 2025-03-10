شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أثينا الحلقة 10.. مواجهة بين ريهام حجاج و نبيل عيسى بسبب مشروع أثينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واجهت نادين " ريهام حجاج"، خلال أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل أثينا، الذى يعرض على قناة الحياة، أدهم " نبيل عيسى"، عن مشروع أثينا لمحمود " شريف حافظ"، قائلة:" مقولتليش ليه أن مشروع محمود ممكن يتطور و يتجسس على البشر، وطالما فيه اللى بيتجسس علينا طول الوقت المشروع يتطور و يتجسس زى فيس بوك و جوجل و دى فرصه للجامعة أنها تنافس مؤسسات كبيرة ".

وكشف أدهم لنادين سرها وأنها لم تحصل علي دبلوم إعلام وصحافة التحقيقات من الخارج كما قالت لتعمل في الجامعة، وأنه تركها تعمل في الجامعة لأنه يريد مساعدتها.

يُعرض مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج في تمام الساعة 8:15، والإعادة 1:15 مساء.

مسلسل أثينا دراما نفسية يتناول تأثير تطور التكنولوجيا على المجتمع خاصة جيل الشباب، كما أنه يتناول كيف يمكن أن نتعرض لنوع من أنواع التلاعب، سواء كان بشريا أو غير بشري، وكيف يمكن لهذا التطور أن يؤذينا كبشر، فكلمة "أثينا" ترمز لفكرة العدالة، وتجسد البطلة ريهام حجاج شخصية مراسلة صحفية، فالعالم يبدو لنا وكأنه في منتهى القسوة، فالمسلسل يتحدث بشكل عام عن فكرة العدل.

ومجهود آخر في البحث عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي هذا العالم الذي من الممكن أن ترى به تطورات مختلفة كبيرة جدا في القريب العاجل في المجتمع الذي نعيش به، والسؤال المهم في المسلسل هو هل نحن مؤهلون لذلك أم لا؟ وهذا كان من التحديات النفسية الكبيرة أثناء الكتابة.

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.



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