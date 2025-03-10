شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 10.. مشاجرة بين بسنت شوقى وإنجى كيوان والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل وتقابل حبيب، العديد من الأحداث المثيرة المشوقة، من أبرزها حدوث مشاجرة بين فرح (بسنت شوقى) وكاريمان العسكرى (إنجى كيوان) داخل مطعم، حيث تواجدت فرح صحبة شقيقتها ليل (ياسمين عبد العزيز) داخل المطعم، بالتزامن مع تواجد يوسف (خالد سليم) ورقية العسكري (نيكول سابا) وكاريمان.



بسنت شوقى وانجى كيوان

وقابلت فرح، كاريمان داخل حمام المطعم مصادفة، ويحدث بينهما مشادة كلامية على خلفية أن كاريمان هي شقيقه رقية التي خطفت يوسف من شقيقتها ليل، وتطورات المشاجرة إلى الاشتباك بالأيدى لتتدخل ليل وتفض الشجار، وتصطحب شقيقتها وتغادر المكان، ولكن بنات ليل ترى والدهما يوسف يجلس في المطعم لتذهبا إليه للسلام عليه.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 10

وخلال أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل وتقابل حبيب، تواجه إجلال (أنوشكا) وابنها فارس (كريم فهمى)، وتسأله عن سبب تواجد ليل معه في حفل آدم، ليكشف لها فارس أن آدم هو الذى أخبر ليل بموعد الحفل وطلب منها الحضور، وأن ليل تصرفت بمشاعر الأم وقامت بالتصرف الذى رأيته في صالح آدم وأنه ممتن لهذا الموقف جدًا.



مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 10

وتسأل إجلال فارس عن سبب عدم اخبارها بموقع الحفل وكانت جاءت هي، ليرد عليها فارس ويخرج ما في قلبه تجاه علاقتها ابنه، ويؤكد لها أنه لا تتعرف التعامل مع آدم ولا يوجد أي علاقة مبينه على الحنان بينهما، وأنها لا تقوم بأى شيء يخض آدم، لتحاول إجلال بعد ذلك تشويه صورة ليل، وإنها تستغله وتتقرب منه لاستخدامه ضد شقيقه يوسف (خالد سليم) والعائلة.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 10

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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