شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 10.. غضب إجلال من تواجد ليل مع فارس وابنه والان مع تفاصيل الخبر

استكملت الحلقة العاشرة من مسلسل وتقابل حبيب، بمواجهة بين إجلال (أنوشكا) وابنها فارس (كريم فهمى)، وتسأله عن سبب تواجد ليل (ياسمين عبد العزيز) معه في حفل آدم، ليكشف لها فارس أن آدم هو الذى أخبر ليل بموعد الحفل وطلب منها الحضور، وأن ليل تصرفت بمشاعر الأم وقامت بالتصرف الذى رأيته في صالح آدم وأنه ممتن لهذا الموقف جدًا.

وتسأل إجلال فارس عن سبب عدم اخبارها بموقع الحفل وكانت جاءت هي، ليرد عليها فارس ويخرج ما في قلبه تجاه علاقتها ابنه، ويؤكد لها أنه لا تتعرف التعامل مع آدم ولا يوجد أي علاقة مبينه على الحنان بينهما، وأنها لا تقوم بأى شيء يخض آدم، لتحاول إجلال بعد ذلك تشويه صورة ليل، وإنها تستغله وتتقرب منه لاستخدامه ضد شقيقه يوسف (خالد سليم) والعائلة.

وبدأت الحلقة العاشرة من مسلسل وتقابل حبيب، بمفاجأة ليل إلى فارس، حيث حضرت إلى حفل ابنه آدم لتكون في محل والدته الراحلة، لاسيما أن القائمين على الحفل طلبوا من أمهات الأطفال الصعود على خشبة المسرح لالتقاط صورة مع الأبناء، وكان فارس وقتها في موقف صعب لعدم وجود والدة آدم، لتظهر ليل تغير من كل شيء.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 10

وبالفعل تصعد ليل لالتقاط صورة مع آدم بصحبة الأمهات وكأنها والدته، وفى نفس الوقت يصعد فارس أيضًا ويلتقط صورة مع ليل وآدم وسط سعادة كبيرة منه بموقف ليل، وبعد عودتهما إلى الفيلا، يشكر فارس، ليل على المفاجأة، وحضورها للحفل، في الوقت الذي تقف فيه إجلال وتشاهدهما معاً يبدو عليها ملامح الغضب خاصة أنها تكن لها كراهية كبيرة.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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