شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النص الحلقة الـ 10.. صدقي صخر يترقى لرتبه البكباشي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الصاغ علوي "صدقي صخر" في عملية المقابر بالأقصر وإنقاذها من الإنجليز مع النص "أحمد أمين"، وقرر مديره في مباحث العاصمة تريقته لرتبة البكباشي بسبب ذكائه وإتقانه في العمل، فى خلال الحلقة العاشرة من مسلسل النص الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025.

يجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

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صدقي صخر يترقى لرتبه البكباشي في مسلسل النص



صدقي صخر يترقى لرتبه البكباشي في مسلسل النص



صدقي صخر يترقى لرتبه البكباشي في مسلسل النص



صدقي صخر يترقى لرتبه البكباشي في مسلسل النص