شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النص الحلقة الـ 10.. الذهب بديل السندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار صناع مسلسل النُص الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، ويقوم ببطولته النجم أحمد أمين، فى نهاية الحلقة العاشرة إلى "أن هذا المسلسل من وحى التاريخ ولكن، حدث بالفعل تقديم دعم بكمية دهب ضخمة تصل قيمتهم لـ 80 مليون جنيه بسبب أزمة الجنيه الأسترلينى حين تعذر على الجانب البريطاني توفير التمويل اللازم لصد الجيش التركى بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى، فامتدت يد بريطانيا إلى السبائك الذهبية التي أودعها البنك الأهلى في خزانته، واستبدلت بريطانيا الذهب بحزمة من أوراق سندية تعترف بالدين، وكان لزامًا على البنك إصدار أوراق بنكنوت بضمان السندات البريطانية دون وجود ذهب يغطى نصف المصدر من أوراق البنكنوت!".



الدهب

ويجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).



مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

يعرض مسلسل النص على قناة ON حصريًا، فى تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 مساء

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