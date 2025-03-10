شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى: أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز.. وعايزة أتجوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة ريم مصطفى مؤشرات البحث جوجل عقب ظهورها فى أحد البرامج، وقالت ريم أنا بحب روبي جدًا ومحصلش أنى رفضت أشتغل معها في فيلم جروب الماميز.

وأضافت أنها تتمنى العمل مع الفنان كريم عبد العزيز، وعايزة أتجوز قريب.

وتشارك ريم في مسلسل سيد الناس تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقب بـ"سيد الناس" يدخل السجن بدلاً من والده، ويخرج ليجد كل عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثاً ثقيلاً يسعى للحفاظ عليه.

مسلسل سيد الناس يأتي من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، أحمد رزق، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جورى بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.

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