شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 10.. مفاجأة ياسمين عبد العزيز لـ كريم فهمى وابنه والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الحلقة العاشرة من مسلسل وتقابل حبيب، بمفاجأة ليل (ياسمين عبد العزيز) إلى فارس (كريم فهمي)، حيث حضرت إلى حفل ابنه آدم لتكون في محل والدته الراحلة، لاسيما أن القائمين على الحفل طلبوا من أمهات الأطفال الصعود على خشبة المسرح لالتقاط صورة مع الأبناء، وكان فارس وقتها في موقف صعب لعدم وجود والدة آدم، لتظهر ليل تغير من كل شيء.

وبالفعل تصعد ليل لالتقاط صورة مع آدم بصحبة الأمهات وكأنها والدته، وفى نفس الوقت يصعد فارس أيضًا ويلتقط صورة مع ليل وآدم وسط سعادة كبيرة منه بموقف ليل، وبعد عودتهما إلى الفيلا، يشكر فارس، ليل على المفاجأة، وحضورها للحفل، في الوقت الذي تقف فيه إجلال وتشاهدهما معاً يبدو عليها ملامح الغضب خاصة أنها تكن لها كراهية كبيرة.

وتقابل حبيب الحلقة 9

وشهدت الحلقة التاسعة من مسلسل وتقابل حبيب اجتماع عائلتي ليل ويوسف من أجل إنهاء إجراءات الطلاق وبالفعل تم الطلاق بين ليل ويوسف، وعلى الجانب الآخر تحتفل رقية العسكري (نيكول سابا) بخبر طلاق ليل ويوسف بفرحة هستيرية في وجود شقيقتها كاريمان (إنجي كيوان) التي تعترف لأختها باعجابها بفارس لتعدها رقية بتزويجها له عندما تذهب إلى منزل أبو العزم.

ترضخ ليل لشروط يوسف وتستمر في البقاء في فيلا أبو العزم مع بناتها، إلا أنها تتعرض لصدمة شديدة بعدما اكتشفت أن يوسف متزوج من رقية منذ سنوات وله ابن منها، وجاء ذلك بعدما أعلنت رقية في منشور على فيسبوك وأبلغت فرح (بسنت شوقي) بذلك، لتنهار وتصر على مغادرة الفيلا ولكن يقوم جدها بتهدئتها ويقنعها أن المهم حصولها على جميع حقوقها الشرعية.

مواعيد عرض مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يومياً طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحاً و 9:30 صباحاً بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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