شكرا لقرائتكم خبر عن مكة محمد صلاح تأخذ حقها من ولاد دينا الشربيني في مسلسل كامل العدد++ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة 11، من مسلسل كامل العدد++، والذى يعرض على قناة on، ظهور مميز لمكة محمد صلاح، وبعد أن حبس ولاد ليلى "دينا الشربينى"، مكة في الصندوق، اتفقت "ليلى" مع مكة على عدم إخبار والدها، بشرط أن تحبس الأولاد في نفس المكان، وهكذا تكون أخذت مكة حقها من ولاد ليلى.

وقد زارت مكة الـretreat الخاص بوالد ليلى دينا الشربيني مع صديقاتها فبدأت ليلى تبحث عنها حتى وجدتها في مكان تحت الأرض في صندوق وأخرجتها سريعًا، وحكت لها مكة أن حسن وحسين وفرح حبسوها لأنها رفضت تصوير فيديو لايف، ترويج للمكان وردت عليها ليلى: "أنا آسفة دى فضيحة دولية وأهم حاجة متحكيش لبابا خالص".

قصة مسلسل كامل العدد ++

مسلسل كامل العدد ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب في سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربيني خلاله بشخصية ليلى وهي تعمل في مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سوياً في منزل به 8 أبناء مما يدخلهما في العديد من الأزمات.

مسلسل كامل العدد ++ مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، انجى المقدم، مريم الخشت، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025