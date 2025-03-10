القصر العائم "Opera".. اليخت الخاض بـ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عنوان للفخامة وفن الهندسة

ميرنا وليد - بيروت - اليخوت الفاخرة كثيرة، ولكن عندما يتعلق الأمر بالضخامة، علينا النظر إلى قائمة أطول 10 يخت بمحرك في العالم، و من ضمنها يخت "Opera" الذي يبلغ طوله 479 قدمًا، وهو يخت جميل من إنتاج شركة Lürssen قام برحلته الأولى إلى ميناء بورتسموث في المملكة المتحدة بعد مغادرة موقع لورسن في بريمن في شمال ألمانيا.

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اليخت الاستثنائي يمتلكه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من الأسرة الحاكمة في أبوظبي.

للوهلة الأولى، يبدو اليخت العملاق "Opera" مشابهًا بشكل لافت للنظر لتحفة فنية هندسية أخرى من لورسن، الذي بلغ سعره 500 مليون دولار، ويضم هذا القصر العائم حوضين للسباحة ومهبطين للطائرات العمودية ونادي شاطئي ضخم، وهو مصمم لتوفير أقصى درجات الفخامة.

