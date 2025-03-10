ميرنا وليد - بيروت - لم يحقق فيلم Captain America: Brave New World النجاح المتوقع، إذ جمع 370. 8 مليون دولار عالميًا، رغم أن ميزانيته بلغت 180 مليون دولار، إضافة إلى 100 مليون دولار للتسويق. وجاءت هذه النتائج وسط تقارير تفيد بأن أفرادًا من طاقم العمل كانوا يدركون أن الفيلم قد لا يلقى استحسان الجمهور، وهو ما انعكس على تقييمه على Rotten Tomatoes، حيث حصل على 54% فقط.

بالتزامن مع ذلك، أجرت مارفل تعديلات جوهرية على بعض عناصر الفيلم، حيث اضطر الإستوديو إلى تعديل اسم الفيلم من Captain America: New World Order إلى Brave New World، عقب اعتراضات من الجالية اليهودية في أمريكا، التي رأت في الاسم الأصلي دلالات تاريخية سلبية.

ورغم هذه التعديلات، بقيت مارفل متفائلة بمستقبل العمل، خاصة مع تأكيدها وجود مشهد إضافي بعد الشارة النهائية، يمهّد لأحداث قادمة في عالمها السينمائي.

كانت هذه تفاصيل خبر إيرادات ضعيفة وتعديلات مثيرة للجدل في "Captain America: Brave New World" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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