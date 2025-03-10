إليكم ما قالته دينا الشربيني عن الزواج وعن رغبتها بالإنجاب

ميرنا وليد - بيروت - قامت الممثلة المصرية دينا الشربيني بالكشف عن عدة تفاصيل فنية وشخصية من حياتها، خلال حلولها ضيفة على الحلقة التاسعة من الموسم الثاني لبرنامج شطرنج الذي يقدمه الإعلامي عبد الرحمن الدين عبر تلفزيون دبي خلال شهر رمضان الحالي، حيث صرحت بأنّ لديها الكثير من الصديقات في الوسط الفني وعدّدت منهن: روبي، مايا دياب، شيرين رضا، كندة علوش، صبا مبارك، هنا شيحا، وياسمين رئيس.



كما كشفت الشربيني أنها ترعرعت في عائلة ميسورة الحال واستذكرت مدى تشجيع والدها لها حين دخلت مجال الإعلام من ثم التمثيل، وتعتبر دينا أصدقائها بمثابة عائلتها، وبرحيل والدها اكتشفت المعنى الحقيقي من عبارة "كسرة الضهر" وخسارة عطف الأم برحيل والدتها مشيرة إلى أنّ لا شيء يُعوّض غياب الأهل، أيضاً عبّرت عن مدى حبها وتعلقها بأشقائها.

و فنياً، نوّهت دينا بأنها كانت محظوظة منذ بداياتها رغم الإرهاق والسهر وحرصت على تلقي دروس تدريبية لصقل موهبتها، وأشارت الشربيني إلى أنّ مسلسل غراند أوتيل حقق لها نقلة نوعية في حياتها الفنية. وكشفت أنها تحب المسرح جداً بينما التلفزيون فهي تستطيع من خلاله دخول منازل المشاهدين، فيما ترى أنّ الجمهور هو من يذهب للممثل كي يشاهده في السينما.

و أكدت الشربيني خلال سياق حديثها على ضرورة إحترام الممثل للمخرج لأنه رب العمل لكن هذا لا يمنع الفنان من إبداء وجهة نظره مشيرة إلى أنّ الأعمال الدرامية ترتكز على فكرة العمل الجماعي، وهي تؤمن بفكرة المنافسة الشريفة بين زملاء الفن، كما أنها تتمنى تقديم أدوار تمثيلية متنوعة بعيداً عن الفتاة الرومنسية فقط شبيهة بالنقلة التي حققتها الممثلة نيلي كريم في أعمالها.

وعلقت الشربيني على موضوع الزواج والأمومة بالقول أنّ هذا نصيب وهي ترغب بالإنجاب مثل كل الفتيات لكنها في حال أصبحت أمّاً فهي تُفضّل رعاية الطفل لغاية سن معين قبل إستعادة نشاطها الفني.

أيضاً إعترفت دينا بأنها مدمنة على التسوّق وقالت بأنّ الأموال بالنسبة لها هي وسيلة لتلبية الإحتياجات لنفسها أو للآخرين.

وصفت دينا في الفقرة الأخيرة من البرنامج، الممثل كريم عبد العزيز بصاحب الكاريزما وأضافت:"أشعر أنه فرد من عائلتي"، وقالت عن عمرو يوسف:"بمثابة أخي وفي كل عمل يفاجأني بنضوجه الفني"، وعن شريف سلامة قالت:"خلوق وسلس في التعامل وسعيدة بصداقتنا خلال تصوير مسلسل كامل العدد"، وكشفت أنه لم يُحسم قرار تقديم جزء رابع من المسلسل المذكور، وصرحت الشربيني بأنّها كانت تتوقع نجاح أكبر لكل من مسلسليْ المشوار وخلصانة بشياكة، وحينما طلب عبد الرحمن من ضيفته ترتيب إسمها في تتر فيلم مع الممثلات: منة شلبي، أمينة خليل، ومي عز الدين وضعت اسمها في نهاية التتر منوّهة أنّ المنتج هو صاحب القرار في ذلك، ورفضت دينا اختيار اسم ممثل لا ترغب في التعاون معه.

