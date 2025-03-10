شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC بالنصف الثاني في رمضان.. اعرف موعده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قناة DMC عن عرض مسلسل لام شمسية بطولة أمينة خليل، عبر شاشتها في النصف الثاني من شهر رمضان، بدءًا من الأحد المقبل 16 مارس، في تمام الساعة 7:15 مساء.

مواعيد عرض مسلسل لام شمسية

يعرض مسلسل لام شمسية، على قناة DMC في النصف الثاني من شهر رمضان في تمام الساعة 7:15 مساء.

قصة مسلسل لام شمسية

يناقش مسلسل لام شمسية عددًا من القضايا الاجتماعية من بينها العلاقات بين الأزواج وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح هذه القضايا في إطار اجتماعي توعوى.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى وعدد آخر من الفنانين.

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