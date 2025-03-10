شكرا لقرائتكم خبر عن إخواتي.. 4 شقيقات يسحرن الجمهور بحكاياتهن في كوميديا سوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل عرض مسلسل إخواتي توقع الكثير من النقاد وصناع الدراما وأيضا الجمهور المحب للمسلسلات التلفزيوني، أنه سيكون أحد أبرز الأعمال الفنية في رمضان الجاري، وارتفع سقف الطموح بأنه سيشكل عودة قوية للبطولات النسائية الجماعية، ولم يخب المسلسل هذه الحالة من التوقعات، وعبر أحداث متصاعدة، كسب العمل ثقة الجمهور.

العمل الذي يخرجه محمد شاكر خضير، نال إشادة نقدية كبيرة، ومتابعة عريضة من الجمهور، الذي أخذته حكايات الشقيقات الأربعة "سهى"، "ناهد"، "أحلام" و"نجلاء"، اللائي تبحث كل منهن عن السعادة لكن بطريقتها وانطلاقا من منظوره الخاصة، وأيضا يتعرضن للعديد من المشكلات والعوائق التي تهدد هذه الأحلام.

اللافت للنظر أن روبي ونيللي كريم سبق أن شاركا معا منذ 11 عاما في المسلسل الناجح "سجن النسا"، وتنضم إليهن في العمل الذي يعرض حاليا في رمضان كندة علوش في عودة قوية لها بعد غياب، والفنانة الشابة جيهان الشماشرجي.

يختلف مسلسل إخواتي عن نوعية الأعمال المعروضة حاليا في أنه يعتمد على الكوميدا السوداء، فالمشاهد ينفعل مع المشكلات التي تواجه الشقيقات، لكن في نفس الوقت هناك حالة من السخرية مما يحدث، وأيضا الشقيقات أنفسهن يسخرن أحيانا من واقعهن السيء، والعوائق اللائي يصطدمن بها.

وحافظ السرد الدرامي للعمل على هذه الحالة من الترقب الذي خلقها منذ الحلقة الأولى، في تكثيف درامي دون مط أو تطويل، وخلق أجواء من التشويق والإثارة، صاغها المؤلف الشاب مهاب طارق، ووضع عليها لمساته الخاصة المخرج محمد شاكر خضير.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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