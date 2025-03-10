مدة عرض فيلم "Avatar: Fire and Ash" ستكون طويلة.. و السبب!

ميرنا وليد - بيروت - أعلن المخرج العالمي جيمس كاميرون أن فيلم "Avatar: Fire and Ash"، الجزء الثالث من سلسلة أفلام "Avatar"، سيتجاوز مدة عرضه 3 ساعات و12 دقيقة.

وقد نشأ قرار تقسيم السرد من التحدي المتمثل في ملاءمة وفرة من الأفكار في مدة عرض فيلم "The Way Of Water" البالغة 187 دقيقة.

ومن المقرر أن يتم إطلاق الفيلم في كانون الاول/ ديسمبر 2025، ومن المتوقع أن يجذب الفيلم قدرًا كبيرًا من الاهتمام، حيث سيعمل كتاب السيناريو ريك جافا وأماندا سيلفر وجوش فريدمان، إلى جانب فريق كاميرون، على دمج الخبرات الشخصية لتطوير الشخصيات بعمق كبير.

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