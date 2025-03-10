رايان كوغلر ومايكل بي جوردان يستعدان لفيلم عن أغنى رجل في التاريخ

ميرنا وليد - بيروت - أعرب المخرج العالمي رايان كوغلر و النجم العالمي مايكل بي جوردان عن اهتمامهما بنقل قصة مانسا موسى، الذي ينظر إليه تاريخيًا باعتباره أحد أغنى الأفراد على الإطلاق، إلى الشاشة الكبيرة، وسيستمر هذا التعاون في شراكتهما الناجحة، والتي تتضمن أفلامًا مثل "Fruitvale Station" و"Creed" و"Black Panther".



و حتى الآن، لم يتم الكشف علنًا عن تفاصيل محددة حول مشروع مانسا موسى، مثل حالة التطوير أو الجدول الزمني للإنتاج أو تاريخ الإصدار، و شارك كل من كوغلر وجوردان في مشاريع أخرى مؤخرًا.

والجدير بالذكر أنهما تعاونا في فيلم الإثارة القادم "Sinners"، المقرر عرضه في 7 مارس 2025، حيث يصور جوردان شقيقين توأم يواجهان وجودًا شريرًا في مسقط رأسهما.