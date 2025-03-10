حياة ماريا كاري في خطر… معلومات صادمة تكشف لأول مرة

تواجه الفنّانة ماريا كاري مخاوف متزايدة بشأن الضّرر الذي يلحق بصحّتها ومسيرتها المهنيّة بسبب نمط حياتها.

وكشفت مصادر مقرّبة من المغنّية البالغة من العمر خمسة وخمسين عامًا، أنّ حفلاتها الليليّة وعاداتها المفرطة بدأت تؤثّر في أدائها ورفاهيّتها.

أصيب المعجبون بالصّدمة بعد ظهور مقطع فيديو من حفل موسيقي حديث يُظهر “كاري” وهي تكافح مع حركات “بطيئة بشكل مؤلم” على المسرح.

“لماذا تتحرك وكأنها عمرها مئة وخمس سنوات؟” علّق أحد المعجبين عبر الإنترنت.

ويرجع المطّلعون جزءًا من المشكلة إلى أحذيتها ذات الكعب العالي، التي يبدو أنها كانت تسبب لها صعوبة في المشي.

“كانت مرتفعة للغاية، وبالكاد استطاعت المشي فيها”، أوضح أحد المصادر.

ومع ذلك، قد يكون الوضع أكثر تعقيدًا من مجرّد اختيارات الموضة. وبحسب المقرّبين منها، فإنّ ماريا تحاول جاهدة مواكبة النّجوم الأصغر سنًّا، متجاهلة الآثار السّلبيّة لتصرّفاتها.

وقال أحد المطّلعين: “إنّها لا تهتمّ بتأثير أشياء مثل ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي والملابس الضّيّقة، أو الحفلات كما لو كانت في الخامسة والعشرين من عمرها”.

إن هذا السّعي المتهوّر وراء الشّباب والطّاقة يثير الإنذارات بين أولئك الذين يشعرون بالقلق على صحّتهم.

هناك جانب آخر من نمط حياة كاري يساهم في معاناتها وهو روتينها الليليّ المتطرّف.

وتقول المصادر إنّها تتعامل مع كلّ ليلة كما لو كانت ليلة رأس السّنة إذ تنام المغنّية خلال النّهار وتحتفل طوال الليل. إنّ إفراطها في تناول المشروبات الكحوليّة في وقت متأخّر من الليل، وتناول الوجبات السّريعة، وقلّة النّوم، تسبّب ضغطًا على جسدها. وكشف المصدر ّأنّها لا تتناول العشاء حتّى السّاعة الثّانية صباحًا.

كما أنّ أسلوب حياة ماريا وتحدّياتها الشّخصيّة تؤثّر عليها أيضًا. واجهت المغنّية حزنًا كبيرًا، بما في ذلك سلسلة من العلاقات الفاشلة، ووفاة والدتها وأختها، وتشخيص إصابتها باضطراب ثنائيّ القطب من النّوع الثّاني.

وتظلّ علاقتها المتوتّرة مع زوجها السّابق نيك كانون، الذي تشاركت معه في إنجاب توأمَين يبلغان من العمر ثلاثة عشر عامًا “موروكان ومونرو” تشكّل مصدرًا رئيسيًّا للتّوتّر.

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المشاكل الماليّة هي أيضا مصدر قلق. يقال إنّ كاري تراكمت عليها ديون رهن عقاريّ بقيمة ثمانية عشر مليون دولار على عقارها الفاخر في مانهاتن.

“كلّ ليلة هي بمثابة حفل، وهذا ليس صحّيًّا على الإطلاق. فهي لم تعد في الخامسة والعشرين أو حتّى الخامسة والثّلاثين من عمرها. لقد أصبحت في الخامسة والخمسين من عمرها، وقد بدأت سنوات الحياة الحرّة تتراكم عليها”، هكذا أوضح أحد المصادر.