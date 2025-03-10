شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل شباب امرأة .. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة ON مسلسل شباب امرأة بطولة النجمة غادة عبد الرازق في النصف الثاني من شهر رمضان، بدءاً من الأحد المقبل 16 مارس، في الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة 6:45 صباحاً.

مواعيد عرض مسلسل شباب امرأة

يعرض مسلسل شباب امرأة على قناة ON في النصف الثاني من شهر رمضان في الساعة 12:15 صباحا، والإعادة 6:45 ونصف صباحا.

قصة مسلسل شباب امرأة

تلعب غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امرأة دور شفاعات التى جسدتها تحية كاريوكا فى الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوي التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم.

أبطال مسلسل شباب امرأة

مسلسل شباب امرأة كتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه أحمد حسن وتنتجه شركة فينومينا ويشارك في بطولته محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025