شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأميرة ظل حيطة.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة ON مسلسل الأميرة ظل حيطه بطولة النجمة ياسمين صبري في النصف الثاني من شهر رمضان، بدءأ من الأحد المقبل 16 مارس، في الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

مواعيد عرض مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه، على قناة ON في النصف الثاني من شهر رمضان في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 9 ونصف صباحا.

قصة مسلسل الأميرة ظل حيطه

يناقش مسلسل الأميرة ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى، قضايا المرأة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج ، وذلك من خلال حكاية زينب (ياسمين صبرى) التي تتزوج من أسامة (نيكولا معوض)، بعد موافقة أهلها عليه بسبب وضعه المادى ومثاليته التي أظهرها لهم، ولكن تكتشف زينب العديد من الأمور فى شخصية زوجها وتنقلب حياتهما تماما وتصبح جحيم.

أبطال مسلسل الأميرة ظل حيطة

مسلسل الأميرة - ظل حيطه مأخوذ عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، مها نصار، هالة فاخر، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، عابد عنانى، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفى، سمر مرسى، عزت زين، محمد دسوقى وعدد آخر من الفنانين.

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