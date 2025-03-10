شكرا لقرائتكم خبر عن مينا أبو الدهب في جولة باليوم السابع بعد نجاحه في مسلسل ولاد الشمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

زار النجم مينا أبو الدهب، مقر الخليج 365 بعد نجاحه الكبير في شخصية "عبيد" التي قدمها في مسلسل ولاد الشمس، الذى يعرض حاليًا خلال موسم دراما رمضان 2025، واستقبلته الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365، وأخذته في جولة لأقسام الجريدة المختلفة.

وحرص خلال الزيارة على التقاط صور تذكارية مع الزملاء في الأقسام المختلفة، وذلك بحضور قسم الفن: سارة صلاح، مصطفى القصبي، لميس محمد، محمود جلال، محمد زكريا، عماد صفوت.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط مسلسل ولاد الشمس الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصيتي ولعة ومفتاح، اللذين نشآ فى دار أيتام وما زالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهما السن القانونية للخروج منها، وهما شخصان مختلفان في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقة لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025



جولة الفنان مينا أبو الدهب (1)



جولة الفنان مينا أبو الدهب (2)



جولة الفنان مينا أبو الدهب (3)



جولة الفنان مينا أبو الدهب (4)



جولة الفنان مينا أبو الدهب (5)



جولة الفنان مينا أبو الدهب (6)



جولة الفنان مينا أبو الدهب (7)



جولة الفنان مينا أبو الدهب (8)



جولة الفنان مينا أبو الدهب (9)