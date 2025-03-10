شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل ولاد الشمس ينتهون من تصوير آخر المشاهد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

ينتهي أبطال مسلسل ولاد الشمس من تصوير آخر مشاهد العمل، اليوم الإثنين الموافق 10 مارس وذلك بالتزامن مع عرض الحلقات الخمسة الأخيرة من العمل الذي تدور أحداثه في 15 حلقة ويحقق نجاحًا وتفاعلاً جماهيريًا لافتًا منذ انطلاق عرضه حتى الآن.

مسلسل ولاد الشمس يعرض فى النصف الأول من شهر رمضان 2025 على قناة ON الساعة 8.30 مساء وتعاد الحلقة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا، وعلى قناة ON دراما الساعة 1.30 صباحًا وتعاد الساعة 10.30 صباحًا.

كما يعرض على قناة CBC الساعة 9.45 مساء وتعاد الساعة 2.45 صباحاً والساعة 12.15 مساء، وعلى قناة cbc دراما الساعة 12 منتصف الليل والاعادة الساعة 4.30 صباحاً والساعة 9 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً والساعة 1.30 ظهراً بالاضافة إلى العرض بالتزامن على watch it.

مسلسل ولاد الشمس الحلقة 10وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل ولاد الشمس، العديد من التطورات حيث طلب ماجد (محمود حميدة) من ولعة (أحمد مالك) رؤيته، هذا الطلب كان بمثابة محاولة جديدة من ماجد للضغط على ولعة بغية إخراجه من الحجرة التي كان مفتاح وولعة قد حبسا فيها ماجد كجزء من عملية السيطرة على الدار بعد انكشاف مؤامراته. تطرق ماجد في حديثه مع ولعة خلال أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل ولاد الشمس إلى نقطة حساسة بالنسبة له، حيث أشار إلى أنه لطالما كان يريد معرفة مصير أم ولعة، متسائلًا إن كانت حية أم متوفاة، حيث حاول ماجد أن يثير مشاعر ولعة بالحديث عن أمه ليجعله يشعر بالذنب أو بالتعاطف. لكن كان الرد من ولعة صادمًا، حيث أكد له ماجد أن أمه حية، مشيرًا إلى أن هذه المعلومة كانت تحمل تأثيرًا كبيرًا على ماجد الذي كان قد اعتقد في وقتٍ سابق أن أم ولعة قد توفيت، كانت هذه اللحظة مفاجئة بما أن ماجد أراد استخدام المعلومات الشخصية للضغط على ولعة في محاولةٍ لإخراجه من الحبس، لكنها فشلت في التأثير عليه.

قصة وأبطال مسلسل ولاد الشمسمسلسل ولاد الشمس يسطل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشأ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقة لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، فرح يوسف، فليكس، معتز هشام، مريم الجندي، جلا هشام، دنيا ماهر، إبراهيم سعيد، سيد مغازي، مينا أبو الدهب، مع ظهور خاص ضياء عبد الخالق، علاء مرسي، إسماعيل فرغلي، والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج شادي عبد السلام وإنتاج شركة united studios.