شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد خالد محمود: جودر أعاد أجواء وعوالم ألف ليلة وليلة بحرفية شديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناقد خالد محمود لـ"الخليج 365" إن مسلسل جودر أعاد أجواء وعوالم ألف ليلة وليلة للشاشة من جديد بحرفية شديدة وبمستوى عالمي، وأن المخرج إسلام خيري أبهر الجمهور من خلال الصورة والجرافيك وأدخل الجمهور بسلاسة لعوالم تجمع البشر بالجان.

وأشار خالد محمود إلى أن الفنان ياسر جلال قدم شخصية منضبطة، وحافظ على أداء الشخصية وكأن العمل لم يغب عام كامل، حيث قدم شخصية شهريار وجودر بنفس الروح والمشاعر وهو أمر ليس سهلا.

وأكمل خالد محمود أن مسلسل جودر قفز بمستوى الدراما قفزات كبيرة جدا على جميع المستويات ومنها بالتأكيد الأداء التمثيلي المبهر، معبرًا عن سعادته بقدرة ياسر جلال على التنوع والبحث عن المختلف والدخول لمناطق جديدة وسط عمل يضم العديد من عناصر الأبهار على مستوى الصوت والصورة والملابس والجرافيكس.

وأشار خالد محمود إلى أن المخرج وضع نفسه في مصاف المخرجين الكبار وعوضنا عن غياب قصص ألف ليلة وليلة، متمنيا أن يكون هناك جزء ثالث ورابع.

يعرض مسلسل جودر 2، بطولة النجم ياسر جلال، ضمن مسلسلات رمضان 2025، على قناة DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

يعرض مسلسل جودر 2 على قناة dmc الساعة 12:15 بعد منتصف الليل والإعادة 6.15 صباحا و 12 ظهرا، ويعرض على قناة DMC دراما الساعة 9 مساء، والإعادة الأولى 3 صباحا، والإعادة 4 صباحا، بالتزامن مع عرضه على Watch it.

ويحكى مسلسل جودر 2 قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

مسلسل جودر 2 بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.

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