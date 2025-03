شكرا لقرائتكم خبر عن أحد أبطال سلسلة Harry Potter.. وفاة سايمون فيشر بيكر عن عمر يناهز 63 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي الممثل سايمون فيشر بيكر بطل سلسلة أفلام Harry Potter عن عمر يناهز 63 عامًا، ولعب الممثل دور الراهب السمين، أحد أشباح هوجوورتس، في فيلم Harry Potter And The Philosopher الذى طرح عام 2001، كما عُرف بظهوره في المسلسل التلفزيوني Doctor Who بدور دوريوم مالدوفار.

وقد أكد الخبرمن خلال زوجة الذي كتب على صفحة النجم على فيسبوك: "مرحبًا بالجميع، هذا توني، زوج سايمون، لدي بعض الأخبار الحزينة، في الساعة 2:50 من بعد ظهر اليوم توفي سايمون، وسأبقي هذا الحساب مفتوحًا لفترة من الوقت، لست متأكدًا في هذه المرحلة ما إذا كنت سأنشر مرة أخرى، شكرًا لكم".



سايمون فيشر

فى نفس السياق شارك المخرج العالمى كريس كولومبوس أفكاره حول قيام شبكة HBO بتكييف سلسلة أفلام Harry Potter إلى مسلسل تلفزيوني جديد، حيث أخرج المخرج الأمريكي أول جزأين من سلسلة الأفلام الأصلية، Harry Potter And The Philosopher’s Stone الذى طرح في عام 2001 ووفيلم Chamber Of Secrets الذى طرح عام 2002، ثم عمل كمنتج لفيلم Prisoner Of Azkaban الذى طرح في عام 2004.

خلال مقابلة جديدة مع People، أعطى كولومبوس رأيه عن المسلسل الجديد من مسلسل Harry Potter ، حيث أوضح قائلا:" أعتقد أنها فكرة مذهلة، لأن هناك قيدًا معينًا عند صنع فيلم، كان فيلمنا ساعتين و 40 دقيقة، وكان الفيلم الثاني بنفس الطول تقريبًا".

كما أكدت شبكة HBO Max أن مسلسل Harry Potter الجديد سيتم تصويره الصيف المقبل في نفس الاستوديوهات البريطانية التي تم تصوير الأفلام الأصلية فيها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وذلك بعدما كشف موقع "nme عن تأجيل طرح سلسلة Harry Potter الجديدة من HBO إلى عام 2027، وكان من المقرر أن تصل حلقات المسلسل الجديد فى وقت أسرع.