شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل النُص الحلقة 10.. مواعيد العرض والاعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تعرض الحلقة العاشرة من مسلسل النُص للنجم أحمد امين مساء اليوم الإثنين على قناة ON الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحًا، والإعادة الثانية 1:30 مساء، وعلى قناة ON دراما 10 ونص مساء، والإعادة الأولى 7 ونص صباحاً، والإعادة الثانية 3 مساء.

توقع جمهور مسلسل النص، أحداث الحلقة العاشرة من العمل المقرر عرضها اليوم حيث ستشهد أحداث كثيرة، وتحديدا موقف الصاغ علوى – صدقى صخر من النص وفريق النشالين الخاص به وهم دوريش - رسمية - زقزوق - وإسماعيل، حيث توقع الجمهور أن صدقى صخر سيقبض على النص بسبب سرقة الألماس من الخبير الأجنبى.

قصة مسلسل النص

يجسد أحمد أمين خلال مسلسل النص شخصية "عبد العزيز النُّص"، وهو نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يسعى إلى البحث عن مصدر رزق مشروع، إلا أن الأقدار تضعه في قلب صراعات سياسية وأحداث غامضة، ومع تصاعد الأحداث، يجد نفسه يتحول من مجرد نشال إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته، ولكى تكتمل عصابته اختار أربع أفراد سيساعدونه فى تحقيق مبتغاه، وهم درويش (حمزة العيلي) ورسمية (أسماء أبو اليزيد) وزقزوق (عبد الرحمن محمد) وإسماعيل (ميشيل ميلاد).

أبطال مسلسل النص

مسلسل النص ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من الفنانين، من بينهم صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي ويستند مسلسل النص إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.

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