شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الشرنقة يبرز دور الأمن في التصدي لغسيل الأموال والتهرب الضريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع مسلسل الشرنقة أن يجذب قطاعًا كبيرًا من الجمهور، ونجح نجاحًا باهرًا على المستوى الجماهيرى والنقدى، بالإضافة إلى رواد السوشيال ميديا الذين عبروا عن تميز المسلسل وسط عدد كبير من المسلسلات في الموسم الدرامى، خاصة أن العمل يتناول عددًا من القضايا وأبرزها التصدي لغسيل الأموال والتهرب الضريبى وتجارة المخدرات وخباياها.

ولكن الشيء الأبرز في مسلسل الشرنقة هو إبراز دور الشرطة والأمن في التصدي لغسيل الأموال والتهرب الضريبى، والمتمثل في الفنان على الطيب ضابط الأموال العامة والفنانة ياسر على ماهر، واللذان يتولان قضية حازم النشار المحاسب – أحمد داود والشروسى – ايمن الشيوى وصبرى فواز محسن بيه ودنيا – سارة أبى كنعان.

ومنذ الحلقات الأولى من المسلسل نرى تواجد الشرطة والأمن يلاحقون ويراقبون تجار المخدرات وغسيل الأموال والمتورطين في التهرب الضريبى بمبالغ طائلة تضر بمصلحة بلدنا الحبيبة مصرن وهذا يدل على أن الشرطة المصرية وتحديدًا مباحث الأحوال العامة تتابع وعن كثب ما يدور في فلك تلك القضايا المهمة، ويحسب لصناع مسلسل الشرنقة ابراز دور الشرطة والامن في التصدي لتلك القضايا وهؤلاء الفاسدين.

مسلسل الشرنقة ويعرض حصريًا على watch it، ويضم مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده، ياسرعزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.

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